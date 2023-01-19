美國制藥龍頭莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）18日表示，該公司正就向中國提供新冠疫苗進行積極談判，且涉及設廠事宜。班塞爾並稱，他希望今年能訪問中國。

德國之聲引述路透社報導，班塞爾在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的場邊接受媒體採訪時透露，莫德納與北京之間的談判也涉及設廠事宜，以及提供包括癌症治療在內的其它產品。

班塞爾表示，「我真正想了解的是，從醫療的角度，我們怎樣能幫助中國政府，他們的需求是什麼」。儘管未透露更多細節，但班塞爾說自己希望能在今年訪問中國。

在世界經濟論壇此前的一次討論活動中，班塞爾說，他希望莫德納能夠在每個洲都能擁有生產mRNA疫苗的工廠。莫德納正在籌劃新建四個生產基地，設址在加拿大、澳洲、英國和肯亞。

到目前為止，中國政府始終堅持只給本國民眾使用中國國產的新冠疫苗。中國國產疫苗主要採用滅活技術，和西方主要疫苗供應商莫德納和輝瑞／BioNTech提供的mRNA疫苗存在差異。

去年年底，一批輝瑞／BioNTech疫苗從德國運到中國，但這些疫苗只提供給居住在中國的德國公民。