立法院臨時會今天將休會，還稅於民特別條例草案要闖關三讀有很高難度。國民黨團總召曾銘宗上午喊話，只要民進黨團總召柯建銘或蔡英文總統同意先發放現金1萬元，國民黨團隨時可以簽字，讓發放現金條例趕快三讀。

對於民進黨團指控國民黨團推延立法，曾銘宗回擊，還稅於民發現金是去年底國民黨首先主張，12月31日總統府才召開經濟國安會議，拍板決議發現金1800億元讓全民共享，之後國民黨團即在今年1月9日隨即提出發放條例。

曾銘宗說，行政院卻遲至1月12日才把條例草案送來立法院，內容還包山包海、空白授權，金額高達3800億元；但晚送的行政院保證只要條例通過，預算編列隨時可以送出，在立院居絕對多數的民進黨團仍讓草案17日才在委員會審查。

曾銘宗表示，國民黨力主單純化，趕快發現金，條例最早提出，昨天經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔很有效率將條文送出委員會，現在只要民進黨團同意發1萬元，國民黨團隨時會簽字，希望趕快發現金。

曾銘宗說，國民黨本來希望年前發現金，是被行政院與蔡政府、民進黨團耽擱。

對於主張先用財務調度方式支應還稅於民發現金所需財源，被民進黨稱為同意舉債。黨團副書記長謝衣鳯今天也澄清，國民黨團不主張舉債發現金，也堅持財政紀律，以目前稅收超徵情況，發現金1萬元也絕不用舉債。

謝衣鳯說，政府原預估去年超徵稅額4500億元，行政院才規畫3800億元方案，結果去年最終超徵稅額達4950億元，國民黨主張每人發1萬元，總經費只要2337億元，不用舉債。

謝衣鳯舉例，就像1間牛肉麵店，店員收了錢，錢還沒有到老闆娘的口袋，所以沒辦法拿出去付帳，錢都在同一個麵店裏面；或者像一間公司，錢現在在會計部門，還沒到財務部門，要支應支出，不代表要舉債。

至於行政院在特別條例草案中夾帶強化經濟及社會韌性方案，謝衣鳯說，今年度總預算尚未通過，預算歲出增加3700億元，其中1000億元是還債，2700億元就是政大擴大內需。

謝衣鳯表示，今年度經濟預估下滑，已目前中央政府預算規畫應可支應，如果之後因為經濟情勢變動，可再以追加減預算方案提出。

謝衣鳯說，這個時間點不應模糊空白授權1000億元，再加上行政院已經自行保留的400億元，國民黨團如果同意，就是把關失職。

謝衣鳯表示，國民黨團主張擱置目前朝野無共識的1000億元強化繼經濟及社會韌性方案部分，就朝野有共識的發放現金部份處理，才能盡速發放現金，超徵稅額全民共享。