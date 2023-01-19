外界關心到底何時能領到現金6000元，立法院經濟等5委員會聯席會議18日併案審查攸關全民發現金的稅收超徵全民共享法案，條文全部保留送黨團協商。民進黨團總召柯建銘今受訪時說，特別草案條例最快4月中旬發現金，「不會剛好在清明節你放心」。

柯建銘今受訪時表示，發現金本來按照時序推估，就是四月之後的事情，媒體用「清明禮金」下標是不對的。他一開始就呼籲不要爭功諉過、見縫插針，到底什麼時候發現金都有一定的法律要件，特別條例通過後，預算送來立法院、備詢、然後通過，這些必須經過嚴審。

柯建銘說，預算送到立法院備詢都要嚴審，不可能明天就通過。國民黨團稱過年前發現金是毫無常識、不負責的話；尤其昨天聯席委員會國民黨立委還拿著「過年發現金」的手舉牌，太離譜了吧？立法委員要有責任感，不要讓民眾有誤解的可能性，藉此抹黑執政黨非常不道德，奉勸國民黨，選舉勝利了，但一直用如此操作手法，到最後會自食惡果。

至於國民黨團還主張要春節加班審預算，柯建銘說「聽一聽就好」，加班審預算有什麼用？昨天才出委員會交付協商，最快2月17日才能表決，剛剛才跟國民黨團總召談過完年什麼時候開議，哪一個天才說過年可以審預算的？條例沒有通過、預算怎麼送進立法院，預算沒有送進來，他要跟誰審愈算？

此外，針對國民黨立委賴士葆說，可將國民黨團版本抽出加速審議，柯建銘說明，「他在講什麼美國話？」現在特別條例草案4個版本已經併案審查、出委員會了，坦白說，賴士葆作為資深立委，常常講話不負責任，立法院不是國民黨講的算，要照遊戲規則來。

至於是否有辦法排除一個月冷凍期，柯建銘說，要四個黨團有共識，何其困難？