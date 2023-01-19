大宇資訊(6111)與The Sandbox攜手合作，於The Sandbox的Lunar New Year Event推出最經典的華語遊戲仙劍奇俠傳，為Web3.0生態引入多樣化的故事劇情讓玩家身歷其境。
此次《仙劍奇俠傳》由TW The Sandbox創作者協會(TW The Sandbox Creator Club簡稱TWCC )與大宇資訊共同設計與製作，TWCC現階段扮演著幫助推廣大中華區The Sandbox的重要媒介，以中文為主要語言，發掘並帶領創作者學習與發展。
同時與官方配合，在每次Alpha Season季共同舉辦相關活動，吸引更多新遊戲玩家加入The Sandbox，TWCC也致力於創作及設計遊戲並為玩家帶來更熟悉的開放式元宇宙體驗。
大宇資訊加入The Sandbox，象徵著遊戲業跨足元宇宙新時代的發展標竿。未來，大宇資訊將以經典IP為主題，提供所有The Sandbox玩家和創作者全新體驗。
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