22歲經營手遊公司的陳姓男子為賺錢不擇手段，指使8名手下誆騙國人到泰國打工，實則押往緬甸KK園區，恐嚇要活摘被害人器官賣錢，第1名被害人母親討價還價後，付出100萬元贖肉票，第2名被害人則是在泰國機警逃走，士林地檢署日前偵結，依人口販運防制法起訴，其中8人遭士院羈押。

起訴指出，陳男經營手機遊戲，並與胡男為國中同學，日前獲知將人騙至緬甸可以賺錢，便分頭找人，眾人在網路刊登高薪求職廣告，誆稱泰國急缺英文翻譯，2021年6月，被害人A不疑有他前往面試。

陳後將A的健康檢查報告、人身履歷等資料，轉報給在緬甸的不法集團，經評估後認為A值170萬元，就安排蘇姓共犯帶A出發前往泰國。

A抵泰後再被送至緬甸，被恐嚇要摘器官賣錢後驚覺被騙，6月22日打電話輾轉向母親求助，最後家屬匯了100萬給不法集團，A才獲釋幸免於難。

陳、袁等人後來又騙到另名被害人B，誆稱工作內容是到泰國處理拳賽賭金，2021年8月9日，B在集團成員陪同下前往泰國曼谷，隨後又坐上計程車，機警的B根據GOOGLE MAP，發現車子疑似開往「奇怪的地方」，最後要求下車，並在3天後自行返回台灣。

2名被害人回台後指證、提告，檢警經連月追查，2022年8月循線逮捕陳、袁在內的9嫌，但陳等人辯稱，當初緬甸集團說好給的錢都沒匯出，所以他們都沒有獲利，其實被對方擺了一道，但過程中曾拿B的個資去辦信貸，辯稱「總共只賺了10萬左右。」

檢方根據被害人筆錄、入出境資料及手機對話紀錄，認定陳嫌等人以高薪詐術騙人出國，藉此牟取不法利益，依人口販運防制法「摘取他人器官」未遂罪起訴，建請法院從重量刑，士院審理後，認定眾嫌有逃亡、串供之虞，將陳在內的8人羈押。