美國佛羅里達州聯邦眾議員史杜（Greg Steube）辦公室說，史杜今天下午在家中發生意外受傷。

美聯社報導，史杜辦公室發出簡短聲明，表示史杜在他的宅邸碰上一場意外，多處受傷，但聲明沒有透露有關傷勢或嚴重程度等細節。

聲明說：「我們將盡可能提供更多新消息。請大家為這位國會議員和他的家人祈禱。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，根據史杜的國會官網，他和妻兒住在佛州薩拉索塔（Sarasota）。

根據他的傳記，他曾在伊拉克服役，之後展開政治生涯。