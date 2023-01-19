29歲香港美女主播唐海汶在TVB任職3年，曾主持節目《智富360》、《交易現場》及《十點有線財經》等，由於她外型有氣質、發音清晰，常在網上掀起討論。近日，她無預警宣布從電視台「畢業」，將暫時離開主播檯，網友循線挖出唐海汶的私人IG，發現她私下形象與螢幕上大不同，平時愛美食和旅遊的她，常不吝曬出性感照片，其中一張可見她穿低胸比基尼，側面拍過去邪惡圓弧曲線全露，辣翻粉絲。

唐海汶早年於香港浸會大學以傳理學學士學位畢業，出社會後就進入媒體圈，先到香港電台擔任實習財經記者，接著到有線新聞台工作，2019年10月她簽入TVB成為正職記者、主播，過去曾有網友在論壇評論她口條好，寫下：「唐海汶口齒是數一數二最清晰的女主播之一，好少吃螺絲，不看電視都可以好清楚聽到她每一個字的發音」。

近日，唐海汶發文宣布將離開電視台，她在IG分享自己捧著一束花的氣質甜美照片，寫下：「總覺得這幾年間好像一場夢，感恩遇上幫助我很多的同事們，有在荃灣西一起趕寫故事的你，到在將軍澳、灣仔一齊brainstorm專題idea的你，謝謝你們啊」，並坦言早年對電台工作比較有興趣，誤打誤撞進了電視台，匆匆過了3年，謝謝同事的幫忙。

唐海汶表示，自己從電台跨足到螢光幕前，一切得來不易，「甚至有觀眾、或者前輩跟我說進步了，是真的很開心，謝謝你們陪伴了我」，而網友發現，她IG部分照片風格和在主播檯上的優雅形象大不同，私下的她愛穿低胸辣裝或比基尼，大展呼之欲出的傲人上圍，引來網友留言說：「看不出妳這麼大膽」、「拜託請繼續上傳照片」、「May I have you number？」。