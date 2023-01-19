睽違4年重新開張的新竹市年貨大街18日盛大登場，19日在氣溫回升、豔陽高照下，湧入趕辦年貨的人潮，市府表示，即日起至29日，舊城區年貨大街為民眾帶來許多豐富美食與年節用品，歡迎民眾共襄盛舉，體驗熱鬧的年節氣氛，還可獲好康。

市長高虹安表示，新竹年貨大街自2019年舉辦後，受疫情影響已多年未舉辦，這次年貨大街特別推出「舊城商家消費滿額送好禮」活動，除夕至初五期間，至武昌街、東前街、東門街、復興路及中央商場內店家消費累積達2000元以上，持店家開立的發票或收據，可至年貨大街服務台兌換精美贈品1份，每日限量200份，送完為止。

重新開張的年貨大街人潮外溢也為周邊店家帶來商機，讓久違的過年氛圍瀰漫新竹舊城區。

此外，高虹安也將在大年初一親臨現場，為逛街民眾發放限量喜氣開運小紅包，活動時間為22日下午4時30分至5時，在新竹美學館（新竹市武昌街110號）正門，邀請大家前來領取，一起安心走跳迎兔年。

東門形象商圈促進會許鍊輝理事長指出，東門商圈已經很久沒有這麼熱鬧了，期望年貨大街活動能帶動整體東門商圈店家的購買人氣，商圈店家也會全力協助年貨大街相關活動。

產發處說明，為維持交通與行人安全，新竹市年貨大街舉辦期間，復興路、武昌街、東前街、東門街將實施管制，敬請車輛改道，並依現場指揮人員導引小心慢行，留意行人及行車安全。

市府也呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，年貨大街周邊也有非常多的特色店家，歡迎大家漫步舊城區，感受新竹過年氣氛。