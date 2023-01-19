來自彰化「最美魚販」藝人劉心語，最近因參加超夯實境節目《全明星4》認真努力模樣，成功圈粉無數，過年期間返彰化老家幫賣魚，吸引許多粉絲探班，19日隊友演員鄭靚歆現身魚市場幫忙，直呼辛苦，表示這是相當難得的經驗，也大讚劉心語孝順。

劉心語擁有亮麗外型，曾當過護士的她，轉換跑道至演藝圈發展，參與不少節目及戲劇演出，過去因返彰化老家幫賣魚，被網友冠上最美魚販稱號，最近參加《全明星4》表現亮眼，累積不少人氣，工作滿檔的她，過年期間依然每天清晨5點就現身彰化老家攤位賣魚。

劉心語的媽媽(左)相當心疼，她說大半年沒看到心語了，她做事情太認真、太執著，因節目手受傷讓她很心疼，到現在都還在復健。(吳建輝攝)

劉心語的媽媽相當心疼，她說大半年沒看到心語了，她做事情太認真、太執著，因節目手受傷讓她很心疼，到現在都還在復健，叫她不用幫忙還是專程回來，每天搭高鐵彰化、台北兩地跑，真的是100分的女兒。

鄭靚歆(右)19日凌晨三點驅車南下，體驗一日魚販。(吳建輝攝)

凌晨三點驅車南下彰化的鄭靚歆說，很喜歡彰化的人情味，魚販工作真的很辛苦，凌晨兩三點就要起來準備，開賣後一路站到下午，心語真的很孝順，也很努力，這次機會難得，來這邊體驗一日魚販，收穫很多。

劉心語參加《全明星4》表現亮眼，累積不少人氣，工作滿檔的她，過年期間依然每天清晨5點就現身彰化老家攤位賣魚。(吳建輝攝)

劉心語則說，過年期間是市場最忙碌的時候，所以工作再忙也一定要回家幫忙，這2天都有粉絲拿飲料、簽名海報到市場探班，讓她很感動，今年會拿出更好的表現來回饋粉絲，也透露將發行個人創作單曲，還有偶像劇、電影等演出。