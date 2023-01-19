明（20）日就是長達10天的春節連假，超商觀察連假與開工時段，可提振精神的咖啡銷量最佳，不只聚會能夠玩得盡興不斷電，開工也能幫助續航，因此紛推豐富優惠搶買氣。

7-112自22日開始到25日，限時4天CITY CAFE特大杯美式咖啡(冰／熱)、CITY CAFE特大杯拿鐵(冰／熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA冰淇淋紅茶任選2杯88折；20日至29日以春節數位送禮，轉贈888優惠指定案型，每組轉贈者帳號可獲贈8點OPEN POINT點數(可累贈)，最高可獲得88點，方案包括CITY CAFE大杯美式咖啡35杯優惠價888元(原價1575元)等。

開工部分，26日起至2月7日連續13天，推出CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡(CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外)；此外，26日起至2月6日OPEN POINT行動隨時取享每日限量加碼活動CITY CAFE濃萃美式咖啡買8送8、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買5送2等，預計帶動現調飲品業績較平日成長1成以上。

全家不只咖啡有好康，26日起至2月28日，只要在全家購買指定商品滿200元，即贈「開工好運刮刮卡」。（全家提供）

全家即日起至23日祭出「下班除舊喜迎春」優惠，使用全盈＋PAY購「Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵」或「Fami!ce全家霜淇淋(口味不限)」，可享同品項「買1送1」優惠(不可寄杯)，另有多品項買一送一及特價組合，包含大杯經典美式80杯1888元等。

此外，至2月7日前於會員APP推出「幸運投注抽」趣味抽獎活動，消費者可使用會員點數遊玩，並自行選擇投注籤筒，就能獲得對應獎項抽獎資格，扣除888點立即先送5元購物金，並可投注iPhone 14 Pro(128G)、Apple Watch Series 8或Apple iPad 10 (64G)籤筒三選一，想抽什麼大獎自己選；扣除8888點則可獲贈50元購物金，可選擇投注價值近7萬元的最大獎KYMCO i-One Keyless電動機車等。

27日至30日開工當天，凡使用全盈＋PAY支付，可享Let’s Café經典美式(特大杯，冰熱不限)、經典拿鐵(特大杯，冰熱不限)買一送一優惠。26日起至2月28日，只要在全家購買指定商品滿200元，即贈「開工好運刮刮卡」，除了有全家專屬優惠，還有如肯德基、必勝客、東南旅遊等異業優惠，其中全家專屬優惠包含Let’s Café特濃美式／拿鐵、茗京萃紫蘇飲、FMC小分子氣泡水、古早味紅茶、四季春茶皆享買一送一優惠，還有機會刮中20、100元，最高2023元的全家購物金。

迎接兔年，萊爾富門市於春節期間，推出一系列現煮咖啡、冰品等限時優惠活動搶市。（萊爾富提供）

萊爾富自除夕（21日）至初五（26日）期間，限時6天推出兔年好事成雙指定咖啡系列＋10元多1件優惠，品項包括售價45元的大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵等，等於大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵不到33元就能喝到。30日開工至2月1日推出限時3天的Hi Café系列指定組合優惠活動，原價45元的大杯美式或原價55元的大杯拿鐵等夯品，選購2杯同品項限時優惠價60元（不限冰熱），最多直接現省50元，等於直接打5.5折；如果喜歡風味飲品者，大杯冰／熱炭焙鐵觀音拿鐵，原價55元，2杯優惠價也只要70元（不限冰熱）。

另外，萊爾富即起至31日也推出哈根達斯指定雪糕、迷你杯買2送1、買3送2活動；同一時間，北海道純淨頂級十勝牛乳的Niseko系列雪糕，也同步祭出售價49元的草莓濃心雪糕、北海道白色情人雪糕、北海道紅豆煉乳雪糕等多款冰品第2件10元優惠，相當於直接折6折回饋。

春節到OKmart買美式及拿鐵享同品項買二送一，開工還有早餐優惠。（OKmart提供）

OKmart從即日起至23日，全台門市大杯莊園級美式及拿鐵同品項買二送一；30日開工大杯莊園美式及拿鐵買6杯送6杯(限同品項)，再送666點OK Point，31日至2月2日規畫「早晨饗宴」活動，推出優酪乳、豆漿、牛奶、麵包等量販優惠，包含統一AB無糖優酪乳206ml 10瓶250元、統一陽光無加糖高纖豆漿450ml 10瓶170元等。