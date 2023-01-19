蔡政府在這次的特別草案中，夾雜了發現金政策以外的3800億元預算，讓朝野無法取得共識「恐拖到4月才能發」，對此，立法院長游錫堃表示，4月是最慢的預估，還是希望快一點。民進黨立委鄭運鵬則說，相信紅包一定發的出來，經濟一定要共享，國民黨邊拖，也要邊罵執政黨，但我們希望程序照著走。

游錫堃指出，很多委員希望快一點，他個人也希望越快越好，現在他們沒共識，他會找時間請他們一起協商，希望能有共識，院會唸一唸，就請院會送預算過來，他們估計可能要到4月初，大家都沒有共識，就按規定，過冷凍期用表決，這是關係全民，希望大家過個好年，相信各黨應該會盡力，大家謀求共識，相信不會拖到這麼遠。

鄭運鵬則表示，相信紅包一定發的出來，經濟一定要共享，國民黨邊拖也要編罵執政黨，但我們也希望程序照著走，看到行政院有誠意把特別條例送到，讓國人大家一起共享是大家目的，國民黨講的程序哪一個可以跳過，完全沒有，國民黨耽誤很多時間。

民進黨立委賴瑞隆指出，發現金大家有共識，程序上來看，國民黨和在野黨有其他考量，民進黨只能尊重，如果要發現金6000元大家沒有意見，就能快速發放，但如果要再加碼的話，不同政黨確實有不同意見，這都要充分尊重，立院本來就是有冷凍協商的機制，不要用政治口水攻擊，這部分有共識，民進黨也樂於配合，多一些考慮民生經濟，一起拚經濟建設，才是大家所樂見。