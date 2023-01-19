李李仁（左）和邵庭（右）在 《哈囉!毛小孩 》擔任面試官。（台視提供）

陶晶瑩（左）和李李仁把愛犬帶到錄影現場。（台視提供）

陶晶瑩（陶子）在 台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》擔任執行長，節目邀她老公李李仁當面試官之一，同時把家中寶貝邊境牧羊犬「豆豆」和黑柴犬「歐膩」帶到現場，女兒荳荳也低調現身，幾乎全家人都到齊，讓陶子工作起來心情相當愉悅。

陶子熱愛毛孩，認為人跟寵物的陪伴是相互的給予，她曾聽說跟寵物相處、說話時，腦內會分泌一種類似戀愛時的荷爾蒙，笑說：「我跟老公現在的愛情都交給了狗，有牠們在每天都很開心，講話也變得很溫柔，毛小孩也是我們很好的老師。」

在拍節目前導預告時，參與的柴犬很有個性，誰都不理，為獨對李李仁有反應，不僅會跟李李仁撒嬌，也只吃他餵的零食，之前陶子和李李仁遛狗，碰到社區中最大隻的公狗對李李仁熱情招呼，加上這次又發生類似的情形，讓她大笑直呼：「怎麼會公狗都喜歡你，好神奇！」 《哈囉!毛小孩》2月4日起每周六晚間8點在台視播出。