1名李姓民眾繼承苗栗縣三灣鄉、南庄鄉56筆土地，卻因未申報遺產稅遭國稅局催徵並罰款，但李某仍未繳清遭移送行政執行署新竹分署執行拍賣，由於拍賣標的土地位在知名三灣落羽松祕境旁，新竹分署歡迎想要親近自然的民眾可以踴躍出面競標。

新竹山區及苗栗縣三灣鄉、南庄鄉一帶，近年來已成為台北的後花園，也是北台灣露營區的一級戰區。新竹分署所執行這批山林法拍，多筆地號相連且面積大，不管是對山林地有投資或自建需求者，請準備好手刀立刻行動，機會稍縱即逝。

行政執行署新竹分署將拍賣三灣鄉及南庄鄉林地。（行執署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

本案是因1名李姓民眾因繼承位於苗栗縣三灣及南庄地區共56筆土地，卻未依限申報遺產稅，經財政部中區國稅局台中分局核課遺產稅新台幣1263萬餘元，並裁處罰鍰新台幣274萬餘元，結果李某逾繳納期限未繳納，才移送新竹分署執行拍賣。

經新竹分署承辦人會同國稅局、地政人員人實地查封、指界上開56筆土地後，發現李某名下三灣鄉土地，就位在著名景點苗栗落羽松祕境附近的山頭及山頭後的一大片土地，目前無道路可通往，目測其上皆為雜草林木。而南庄的土地為雜木林尚未開發，四周有不少獨棟木屋，並有多處民宿或露營區。實際訪查一位從事陶藝工作的鄰人，獲悉附近有不少退休後買地自建自住的人士。

另外，李某名下部分土地位於面對苗栗在地景點「相遇森林屋」大門左側電線桿後方的大片樹林。這次拍賣標的除4筆位在南庄員林段及2筆位於南庄四灣段的土地為與他人共有外，其餘50筆土地之權利範圍均為全部，不需太擔心有產權糾紛問題。