19日開低的韓股，在權值股後來翻紅帶動下，目前大盤在2,374.53點，漲6.21點或0.26%。不過，韓元卻走貶。

根據科技調研單位Gartner統計，2022年期間，全球晶片業者營收估僅增1.1%至6017億美元，遠低於2021年26.3%。其中，以記憶體業者表現最為遜色。

Gartner表示，去年半導體成長不佳，主要是消費者支出減少、個人電腦與智慧手機需求不好，各個企業也陸續縮減資本支出。不過，三星電子卻漲1.16%，SK海力士也漲0.47%。

韓國LG Chem宣布，本周會完成美國生物公司AVEO收購案，預估花費5.71億美元。同時，這家化學大廠也指出，最晚在2027年之前，將投資2兆韓元用於生物產業研發費用，並在海外市場推出至少4種新藥，LG Chem股價上漲0.82%。

韓元兌一美元在1,241.5價位附近，韓元貶4.1元。