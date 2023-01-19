台南市長黃偉哲（右）今天視察大賣場，沿途也發放「旺兔順利」1元紅包給民眾。（曹婷婷攝）

行政院主計總處最新統計數據，2022年全國失業率3.67％，台南失業率創新低，僅3.6％。市長黃偉哲說，這與南科就業率衝高及沙崙綠能科學城帶動就業有關，但值得注意的是，2023年世界經濟情勢嚴峻，地方政府除了把餅做大，也會先預備安心就業、安心上工或對產業補助等，以預做因應、未雨綢繆。

黃偉哲說，台南去年失業率創新低，目前也沒有無薪假的情形，但值得注意的是，今年整個世界經濟情勢比較嚴峻，不管高科技產業或傳統產業、製造業、服務業都須要特別關注，面對2023年世界整體經濟嚴峻，預估全球景氣不是很好，中央政府已經預備好約400億元，以備不時之需，地方政府也要預先因應。

今天也是農曆春節前最後一天上班日，黃偉哲視察年前大賣場生鮮物資供應情形，他說，昨天視察傳統市場年貨價格，今天視察大賣場，強調目前民生物價維持平穩，能讓民眾都能過個好年，此外，食安部分也要求稽查，到昨天為止檢查100件，有6件不合格，均要求改善，否則不得販售，兼顧食安與價格，確保民眾安心過年。