哈利和梅根若出席查爾斯加冕典禮很可能被噓

哈利王子拿了大錢出回憶錄，痛批英國王室，慘的卻是當家的英王查爾斯三世。如今Z世代英國人對王室的支持率不僅跌到27%，其中甚至有52%支持乾脆廢了君主政體。

據《新聞周刊》（Newsweek）18日報導，英國市調公司「輿觀」（YouGov）在哈利出版回憶錄《備胎》（Spare）後進行的民調顯示，雖然不論年齡，就整體英國人來說，王室仍受到歡迎，但卻失去了年輕人的心。

在18-24的英國年輕人中，有52%想要以民選領導人來汰換查爾斯，只有34%願意保有君主制。而在同一項民調中，只有凱特和安妮長公主獲得18—24歲年輕人的正面支持。

目前英國王室中只有凱特和安妮長公主獲得年輕人支持

凱特今年首次單獨執行王室公務

此外，在受調的民眾裡，有68%的人表示，他們對這個話題感覺強烈。而以整體受調民眾來說，只有5%對王室持「十分正面」的看法，但有27%的看法十分負面。整體而言，58%英國受調者對王室感覺相當或十分負面。相對的，只有31%受調者對王室的看法相當或十分正面。

女權人士莫斯修巴米穆（Shola Mos-Shogbamimu）直言，隨著英國女王伊莉莎白二世辭世，尊崇君主制的時代就已經結束了。她說，現代年輕人比上一代更清楚，如今王室和他們生活的任何層面都已經毫無關係。年輕人感興趣的議題，王室卻無動於衷。

莫斯修巴米穆說，就算他們觸及氣候變遷等議題，也只是面對高層國家和高層政治人物才如此，而不會和一般人民一對一交流。