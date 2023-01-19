三義木雕博物館從大年初一開始恢復開放，春節連假將推出夯兔大展。（文觀局提供／謝明俊苗栗傳真）

三義木雕博物館從大年初一開始恢復開放，春節連假將推出夯兔大展。（文觀局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局三義木雕博物館，在春節連假，除了在除夕休館乙天，自1月22日年初一至1月29日年初八照常開放，館方並在連假期間規畫出「三義薪傳新銳木雕首展」及「夯兔大展–全台最大規模的主題袖珍木雕聯展」，其中夯兔大展是配合兔年到來，以兔年生肖為參展藝術家的共同創作主題，堪稱全台首次最大規模的主題袖珍木雕聯展，歡迎民眾蒞臨觀賞。

新春期間，三義木雕博物館特別邀請薪傳營計畫主持人楊北辰，策劃「聚薈─三義薪傳新銳木雕首展」，邀請薪傳營前三屆同窗學員游宗穆、江若新、耿傑生、廖昭豪，回到當年的研習基地三義木雕博物館地下室，展出以當代木質立體造形藝術詮釋木雕創作的全新樣貌，展期自1月10日起至3月19日止。

為迎接兔年新春，邀集國內資深與新銳共多達54位的木雕藝術家響應參與。於二館3樓舉辦「夯兔大展─全台最大規模的主題袖珍木雕聯展」，堪稱全台首次最大規模的主題袖珍木雕聯展，四樓另外推出「胡玉麟個展」，二項展覽自1月17日起至3月26日止。

「夯兔大展」是由台灣藝術大學教授楊北辰發起，與台灣藝術大學雕塑系教授賴永興、大葉大學教授吉田敦所共同策劃的袖珍木雕聯展，邀請含括國內資深、當代木雕創作者多達54位的木雕藝術家響應參與，堪稱全台首次最大規模的主題袖珍木雕聯展，以兔年生肖為參展藝術家的共同創作主題，並全部皆以帶有「兔」字或諧音的吉祥祝語，為參展作品的標題名稱。除了可以呈現每位藝術家在木雕作品本體上的創作表現以外，還可以近一步玩味藝術家在作品命題上的獨特妙意。

文觀局誠摯邀請喜愛木雕藝術的愛好者蒞臨共同體驗木雕藝術之美，此次展覽很適合喜愛木雕藝術的民眾，在新春假期間闔家至三義木雕博物館參觀，享受創意有趣的藝術走春。