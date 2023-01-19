國科會於今（19）日赴行政院院會報告「科學園區整體規劃布局—前瞻布局新興科技產業」，並表示將透過開發精緻多元的科學園區，發展多元新興產業，確保台灣產業國際競爭優勢及領先地位。

對於去（2022）年科學園區全年營業額是否達到預定4兆元目標，國科會副主委陳宗權表示，因為有逾千家廠商還在統計，等確定後會公布準確數據，但對於去年突破4兆元認為「極有可能、很樂觀」。展望今（2023）年，確實有景氣循環跟大環境挑戰，會審慎看待今年景氣，但希望「至少維持像去年有些成長」。

國科會說，台灣的科技發展在世界已占有一定的領先地位，而面對全球政治、經貿情勢，疫情、氣候急劇變化，高科技產業的前瞻布局更顯重要。臺灣已為全球半導體先進製程中心，未來除持續發展半導體扮演創新核心外，更應運用此優勢基礎，發展食「醫」住行育樂生活科技相關之新興產業。

國科會說，近年來因應半導體、軟體、智慧醫療、智慧農業、智慧車輛、太空科技等新興產業需求，為儲備產業用地及區域均衡發展，創造就業機會並促進人才回流，完善生活機能與環境基礎設施，行政院自108年迄今已核定7個新設及擴建園區籌設計畫，包含橋頭園區、台南園區3期、竹科 X 基地、寶山園區2期、台中園區2期、屏東及嘉義園區等，各個計畫符合產業需求如期推動中，預期將可提供就業機會3萬個、年產值1.26兆元。

國科會說，人才是科技發展的根基，國科會說，將以「以人為本」為核心理念，擘劃便捷宜居優質生活的園區，強化生活機能，吸引人才進駐，厚植園區發展基礎，並以全球視野、在地創新出發，開創精緻多元之新興產業發展。