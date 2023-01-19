南投縣1名變態父親，從大、小兒子4歲時，就以徒手撫摸兒子的性器官直到勃起，經妻、兒抗議、反抗，依然一再戕害兒子身心健康；南投地院法官審結，認定被告對未滿14歲少年犯強制猥褻罪，總共2568罪，每罪判刑3年1月，應執行有期徒刑4年6月。

判決書指出，被告從大、小兒子4歲起，幾乎 以每日1次的頻率，在住處房間徒手撫摸兒子的生殖器直到勃起，經兒子口頭拒絕、拍打手部，或妻子發現制止；嗣後，社工訪視家暴案件發現有異，於是通報警方偵辦。

被告辯稱是在與兒子玩摔角時，不小心碰觸到生殖器，並非撫摸，而且不是每天，因為他在外面工作。

但是，被告的大兒子證稱，小時候爸爸就會在棉被裡，將手伸入他的內褲撫摸生殖器；本來他不知道那是什麼意思，直到小學上健康教育課，覺得爸爸不應該那樣，因此會拒絕，感覺很噁心。

小兒子也指稱，爸爸會在床上摸他的「一鳥」，也就是男生尿尿的地方，他覺得很痛、很不舒服，把爸爸的手推開；有時候媽媽和姐姐看到會打爸爸的手，但是他硬要摸。

被告則辯稱，因為同居人另結新歡，才會說對他不利的證詞；社工人員則證稱，因為家暴案前往訪視時，同居人不在家，但有其他親屬提及小孩被猥褻，所以依法通報。因此，法官認定同居人不致構陷被告，或做不利於被告的證詞。

法官根據社工訪談紀錄，被告撫摸兩個兒子生殖器的頻率，每周只有周五被告去上班，其他幾乎每天都有，分別撫摸大兒子生殖器1773次、小兒子795次，總共2568罪。