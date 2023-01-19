王呈哲今天展開還願之旅，第一站上午到鎮瀾宮參拜。(陳世宗攝)

王呈哲今天到鎮瀾宮參拜，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同。(陳世宗攝)

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤頒給他「功在鎮瀾」的匾額。(陳世宗攝)

王呈哲將他的獎座奉在供桌上，讓大甲媽祖分享他的榮耀。(陳世宗攝)

34歲的業餘攝影師王呈哲，以三幅民俗攝影作品，在國際獎項協會所主辦2022紐約攝影大賽中，一舉榮獲涵括魚眼鏡頭、文化、慶典／節日、人物、宗教等不同類別多組冠軍共計9面金牌，其中一幅是大甲鎮瀾宮媽祖到嘉義新港奉天宮遶境的照片，今天展開還願之旅第一站上午到鎮瀾宮參拜。

王呈哲勇奪紐約攝影大賽9面金牌 還願之旅首站到鎮瀾宮參拜

王呈哲用攝影讓世界認識台灣，這次獲獎的三幅作品，分別為紀錄宗教活動與媽祖信仰的〈大甲媽進香／Dajia Zhen Lan Temple Mazu Pilgrimage〉、捕捉寺廟建築之美的〈天上人間／Nankunshen Daitian Temple〉、刻畫陣頭藝術的〈家將坐炮／Taiwan’s Ba Jia Jiang〉，極具台灣在地性充分展現民俗之美。

王呈哲參加由國際獎項協會（The International Awards Associate，IAA）所主辦，紐約攝影大賽（New York Photography Awards，NYPA）日前公布得獎名單，他以三幅民俗攝影作品，共計勇奪九面金牌大獎。競賽徵件來自世界各國，頂尖攝影好手共逐獎項，王呈哲從中脫穎而出更一一奪冠相當不容易，也讓台灣社會共感榮耀。

王呈哲今天上午10時30分到鎮瀾宮參拜，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同，於大殿向媽祖參拜，廟方並舉行隆重的三獻禮後，由鄭銘坤頒給他「功在鎮瀾」的匾額，王呈哲還將他的獎座奉在供桌上，讓大甲媽祖分享他的榮耀，並讓全世界都看見全世界三大宗教活動之一的大甲媽祖九天八夜遶境進香活動。

王呈哲指出，全世界攝影師打開官方網站就看見大甲媽的照片，包括大甲媽進香、天上人間、家將坐炮共有九個獎項；每年大甲媽出門他就跟著出門，一路到新港已經拍3、4年，累積作品才到國外參賽，看台灣文化在國際是否有一席之地地，發現台灣文化真的利害讓全世界都可以看到。

王呈哲表示，他「大甲媽進香」得獎這張照片，讓他感觸很多，媽祖遶境大家真的很辛苦，大甲媽神鑾一直走、他就跟著媽祖走，這是最辛苦的一站；拍宗教文化最辛苦是隨時都是進行式，跟著媽祖走才能拍到好照片；拍廟會建築比較簡單，今天回到鎮瀾宮感覺是「苦盡甘來」。

鄭銘坤說，王呈哲非常不容易，每年陪大甲媽祖9天8夜遶境進香，拍攝很多台灣宗教文化，從頭跟到尾，他拿到九項大獎可說是台灣之光，台灣地方文化讓全世界都可以看見。