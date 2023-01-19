農曆春節10天連假到來，台中軟體園區「大里藝術廣場（DaliArt Plaza）」為迎接兔年，舉辦「異想 TOO（兔）HAPPY」系列春節活動，特別邀請「台灣青年管樂團」、「異域文化互動舞團」等眾多知名表演團隊，讓民眾從大年初一到初八從早玩到晚，度過精彩豐富的金兔年。

大里藝術廣場為迎接兔年到來，規畫「異想 TOO(兔) HAPPY」系列春節活動，特別邀請「台灣青年管樂團」舉辦「動畫主題音樂會」。（大里藝術廣場提供／潘虹恩台中傳真）

大里藝術廣場特別打造「兔飛萌進」創意裝置展，以100隻跳跳兔搭配100根絨布紅蘿蔔，組合成可愛又吸睛的地景藝術展，讓喜歡拍照的大人小孩盡情拍照外，也安排春節系列活動，包含初一、初二的「兒童超跑」，初三的「歡樂氣球秀」、「親子派對」、「恐龍大遊行」，初四的「超級泡泡秀」 、「泡泡遊戲體驗」，初五的「動畫主題音樂會」，初六的「超級泡泡秀」、「恐龍大遊行」，初七的「異域文化互動舞團」、「親子派對」，到初八的「魔術秀」、「雙人特技」，讓民眾一起同樂過新年。

另，位於大里藝術廣場B2、全台最大室內主題樂園「異想新樂園」同步推出新年限定套票，最低每區只要195元，同時贈送家長陪伴票、美食街商品兌換券、刮刮樂等好禮，有機會得到Dyson手持吸塵器、飛利浦空氣清淨機、異想新樂園全區暢玩套票等好禮，讓大家新年福氣滿滿。

「異想新樂園美食街」也將於農曆春節登場，全區規畫約268個座位，集結火鍋、義大利麵、湯咖哩、牛肉麵、麻辣鴨血、韓式炸雞、甜點及冷熱飲等10家超夯美食餐廳，讓大小朋友玩樂之餘也能隨時享受美食、補充體力。