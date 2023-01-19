苗栗縣政府聯合稽查小組18日起針對縣轄26家列管回收業者進行聯合稽查。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府聯合稽查小組18日起針對縣轄26家列管回收業者進行聯合稽查。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦為應近來連續發生資源回收場所火警，指示啟動「苗栗縣應回收廢棄物回收業聯合稽查專案」，召集環保局、工商發展處、消防局、警察局，針對縣轄26家列管回收業者進行聯合稽查。18日先行稽查20家業者，其中有3家查獲缺失，稽查小組當場要求改善，並持續列管並不定期派員稽查，以督促業者確實遵守相關規定。

過年前夕回收廠火警頻傳，包括日前凌晨造橋鄉一處回收廠發生嚴重火警，造成1名70多歲的老翁葬身火窟。苗栗縣長鍾東錦立即要求清查縣內回收廠是否有違法情事，以免有不肖業者大量囤積或停業後未清除現場廢棄物的狀況，若因此發生火災，火勢更是一發不可收拾。

為強化回收場附近居民的生命財產安全，鍾東錦指示18、19日啟動苗栗縣應回收廢棄物回收業聯合稽查專案，乘過年前夕加強巡查，以確保回收處理業者在用心投入資源回收工作同時顧及環境安全。

18日，環保局聯合工商發展處、消防局、警察局等單位，組成稽查小組兵分3路前往竹南、頭份、後龍、通霄、苗栗、頭屋、公館稽查20家列管回收業者，稽查項目包括回收廠是否依規定分類貯存資源回收以維持作業環境的順暢、是否維持作業場地內外環境整潔衛生、是否加強噪音、震動、異味、環境衛生汙染源管理以及是否於作業場地設置緊急照明、消防設備及攝影監視器材等。

經稽查20家列管的回收業者，其中有3家業者查獲缺失，包括消防水幫浦緊急發電機故障待修、消防滅火器已過期及回收物溢出貯存區致影響環境整潔等。另19日將稽查三灣、苑裡、公館、銅鑼等6家回收處理業者。

縣府環保局指出，環保局每年除不定期巡查縣內列管應回收廢棄物業者，也會邀請各列管應回收廢棄物回收處理業者進行法規宣導說明會，並由苗栗縣政府消防局透過現場實地消防演練，使業者了解災害應變措施、熟悉消防設備使用方式，將災害發生可能性及嚴重性降至最低。