台中市知名連鎖餐飲「江小漁鴛鴦酸菜鍋」，遭查出透過總公司威晶國際改標販售逾期1年的巴沙魚，引發外界對此魚的關注，一家餐酒館在其臉書粉專貼文表示，市售的巴沙魚大多都有泡過含磷酸鹽的藥水，人體若攝取過多，會使體內的磷過多，嚴重會導致洗腎，甚至引發心血管疾病，呼籲民眾別再吃巴沙魚了。

臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」表示，最近看到販售過期巴沙魚的新聞鬧得沸沸揚揚，直呼「一公斤80元的低端不能再低端的魚種，竟還能過期改標！」粉專並說明，巴沙魚其實是越南鯰魚，多數台灣人都很喜歡其口感，因此進口數量越來越多，但很多業者都會將其拿去泡藥水。

該粉專指出，許多業者會將其拿去泡磷酸鹽，整個澎發起來變成2倍大，有店家還將巴沙魚拿去做炸魚薯條，可是炸完之後磷酸鹽都跑到油裡去，那些油又會再高溫炸其他食材給客人吃，後果相當可怕。

粉專表示，令人擔心的是，動植物體內本就含有磷，而多沙魚泡過藥水後，就會增加磷酸鹽，導致人體內的磷超出正常標準，造成鈣的失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病，甚至還可能引發慢性腎臟病、心血管疾病、高血壓等，

「我好幾個朋友就是洗腎洗到最後死掉的，」粉專強烈呼籲，民眾不要再吃巴沙魚了，以免吃進有毒的東西；台灣洗腎率會全世界最高，部分就是因為許多海鮮都泡磷酸鹽，危害腎臟健康。