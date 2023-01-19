警政署基隆港務警察總隊總隊長19日上午進行交接典禮，新任總隊長由原新北市新莊分局長林溫柔升任。警政委員黃勢清在致詞時表示，農曆春節將至，要求所有警察同仁要以基隆市近來的風紀案件為鑑，千萬別做不該做的事。

近日基隆市警局遭爆料有多名刑警為黑道大哥慶生，基隆市警局18日祭出重罰，除涉案的8名員警及主管外，包括基隆市第三分局正副分局長等主管，也連坐受處分。

警政委員黃勢清19日出席基隆港務警察總隊隊長交接典禮時，除盛讚新任總隊長林溫柔外，更語重心長地表示，希望所有警察同仁以鄰近基隆市近來的風紀案為鑑，在風頭上，希望同仁們千萬別做不該做的事、別去不該去的地方，吃飯事前也要問清楚，一個不小心，就算現在沒事，也難保兩、三年後被翻舊帳。

新任基隆港警總隊長林溫柔是由新北市新莊分局長升任，歷任新北市保大大隊長、樹林分局長、海山分局長等職務，交接典禮也有近百名地方人士及來賓參與。林溫柔受訪時表示，他曾經在基隆市服務過，這次也是20年後再回到基隆服務，希望能夠在任內，確保包括基隆、台北、蘇澳、福澳等港口的安全，相信在基隆港警總隊同仁共同努力下，共同維護國境安全。

黃勢清以「政通人和」四字送給林溫柔，勉勵他帶領基隆港警總隊的同仁，再創職涯的新高峰。黃勢清說，農曆春節即將到來，基隆港警總隊負責基隆等4個港口港區治安及緝私、偷渡等工作，希望林溫柔及港警總隊同仁不要放鬆。