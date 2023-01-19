歐洲議會於年1月18日分別以407票贊成、92票反對，以及459票贊成、93票反對，表決通過兩項友台決議案，強烈譴責中國持續對台進行軍事挑釁，重申堅決反對任何片面改變台海現狀的行徑，並呼籲中國停止所有危害區域穩定的作為。外交部對此表達誠摯歡迎及感謝。

歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」(Common Foreign and Security Policy CFSP)及「共同安全暨防禦政策」(Common Security and Defence Policy CSDP)二項年度執行報告決議案。歐洲議會表達對台灣人民的堅定支持，認同台灣是歐盟共享民主、自由、人權及法治的價值夥伴，同時呼籲歐盟執委會與台灣建立戰略合作，包括在經濟、科學、文化及政治等各項領域建立高層互動、儘速啟動「台歐盟雙邊投資協議」(BIA)前置作業、強化供應鏈韌性合作，以及共同對抗假訊息及外來干預等，以建立全面且更強勁的夥伴關係。

外交部表示，這兩項決議案再度展現歐洲議會對民主台灣及台海和平穩定的強力支持，尤其在中國持續對台灣進行打壓及恫嚇之際，歐洲議會的強力聲援對我國政府及人民具有重要意義。

外交部指出，近兩年來歐洲議會已通過25個友我決議，並多次在其「共同外交暨安全政策」以及「共同安全暨防禦政策」年度執行報告決議案中納入支持台灣的段落，除持續關注包括中國對台軍事威脅的區域情勢外，並多次重申支持台灣國際參與的堅定承諾。本次決議案內容更首度呼籲歐盟執委會提升台歐盟整體合作，再度呼應歐洲議會2021年10月通過之「台歐盟政治關係暨合作」的歷史性報告，展現對深化台歐盟合作的支持。我國政府在持續追求台海和平穩定、維持兩岸現狀及推動有意義參與國際組織之際，將繼續推動與歐盟的合作及交流，並進一步拓展雙邊各層面的夥伴關係。