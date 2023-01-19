長榮航空飛行學院將於2月11日舉辦招生說明會，當天有08：15和10：15兩個上午場次，地點是台北IEAT會議中心（台北市中山區松江路350號），即日起開放報名https://www.surveycake.com/s/Y6kvZ。

長榮航空表示，飛行學院位於美國加州沙加緬度Mather機場，選在當地是因為天氣穩定、訓練空域廣闊、鄰近機場眾多、助航設施完備，並有完善的空中管制系統。學院已建造完成1萬8000平方英呎訓練中心及1萬6000平方英呎飛機維修棚廠。現擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，並具有美國聯邦航空總署核發認證：FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及Diamond Aircraft 維修中心。

長榮航空飛行學院校長朱戈表示，學院除了提供航空公司客製化訓練，也有經美國聯邦航空總署驗證、核可的13項飛行訓練課程，包括：飛機自用駕駛（單、多引擎）、飛機商用駕駛（單、多引擎）、儀器飛航、飛機教師駕駛、儀器飛航教師駕駛、多引擎飛機教師駕駛、航空公司飛行員基礎訓練及預防不正常飛行姿態及改正訓練。

長榮航空飛行學院自2012年成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員330名。自2019年開始招收自費學員，目前共有13位學員完訓並已陸續投入國內航空就業市場。另學院也有體驗飛行課程，包括學校參觀、安全簡報，及1小時的實機飛行。2023年度自費學員飛行訓練，預計5月15日開課。有意願者可至學院官網www.evafta.com下載報名表，額滿為止。