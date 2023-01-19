新北市中和區安邦青年社會住宅今（19）日舉行上梁典禮，由新北市副市長謝政達主持，並慰問施工團隊及市府同仁，祝福大家春節愉快。安邦社宅位於連城路，未來可提供632戶社宅、4處公益空間、3戶店舖，預計今年底完工。

謝政達表示，安邦社宅鄰近捷運站，不僅交通便利，也有優越的生活機能，未來新北中和區包括既有、興建及規畫中的社宅將會有3800戶以上，將可保障青年及弱勢族群在都會地區的居住權利，實現居住正義的目標。

安邦社宅為1幢3棟建物，地下3層、各棟地上24層，總戶數632戶，公益空間為創客中心、日照中心、身心障礙者日間照護中心、公共托育中心。安邦社宅臨近安邦公園、捷運萬大線LG06站、環狀線中和站，具有便利的交通與優越生活機能。

新北城鄉發展局長黃國峰表示，中和區社會住宅目前盤點統計包含既有816戶、興建中 1713戶、規畫中的中和灰磘社宅1300戶，合計3829戶，新北市府將持續以都市更新分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等多元取得方式興辦社會住宅，未來數量只會更多。