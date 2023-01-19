大陸放鬆防疫，放棄實行數年的動態清零措施，中國國家主席習近平對此表示，中國近三年實行「乙類甲管」是正確選擇，除了降低重症率和病亡率，也為優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得寶貴時間。

央視新聞報導，習近平18日以視訊連線看望慰問基層幹部群眾時指出，新冠疫情爆發以來，特別是這一波疫情來勢兇猛，廣大醫務工作者一直在防控疫情和日常治療兩線作戰，長時間高強度、超負荷工作，為確保人民生命安全和身體健康作出重大貢獻。

習近平強調，近三年來，中國對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，也為優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。

習近平續指，現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝利。目前，防控重心已經從防感染轉移到醫療救治上來，重點是保健康、防重症，醫院承擔的任務更為繁重。要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序。要統籌各種醫療資源，保障好群眾的就醫用藥需求，補齊農村地區疫情防控的短板（弱點）。

習近平強調，當前，病毒仍在不斷變異，這一波疫情雖然毒性有所減輕，但傳播更快、傳染性更強，對老年人風險很大。他說，老年人是當前疫情防控的重中之重，對養老院、福利院等機構人員防護和健康管理的措施，要嚴於其他場所，嚴防發生聚集性疫情。養老院、福利院等要加強與醫療機構的配合，推進疫苗接種，完善防控和救治機制，確保重症患者及時得到救治。