長達十天的春節連續假期，除了走春踏青外，歡聚用餐不可少，瞄準喜愛吃美食的饕客們，連鎖餐飲推套餐優惠搶客，再抽機票試圖拉抬客流量，業績可望攀升1-2成以上。

八色烤肉mini春節假期獻上奢華版「特選熊本A5和牛佐八色烤肉」套餐，480元。（八色烤肉mini提供）

打造多種肉品部位的「燒肉同話」，甫推出新菜單即廣受好評，套餐加入西班牙伊比利豬、澳洲和牛升級、北海道干貝等海陸雙拼，於兔年開春回饋消費者，享受不同以往的用餐體驗，20日至2月28日，消費者至全台燒肉同話用餐，單筆金額滿2023元，即可免費線上抽泰國機票，現抽現開獎，有機會抽中台北-曼谷單人7日機票優待券，不僅可大口吃肉補元氣，還能試手氣。

台韓合作的「八色烤肉mini」 2022年陸續在北、高兩地開設後，受到廣大「八色粉」的喜愛，兩家店開幕後更都造成排隊盛況。本週即將喜迎春節假期，「八色烤肉mini」將在這次春節檔期端出「特選熊本A5和牛佐八色烤肉」套餐，每套售價480元，消費者可任選一款八種口味五花肉，如人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖哩、大醬和辣椒，再搭上A五最高等級、BM S9以上的特選熊本和牛塊，即完成該套餐組合，20日至29日限量販售。