「新竹茶花設計展─山境之花」展19日開幕，市議會議長許修睿（右）邀請全國愛花民眾前來賞花兼走春。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市柴橋里民活動中心，即日起展出「新竹茶花設計展─山境之花」展，今年特別邀請日本草月流師範謝美足、林美姿，以精湛的花藝設計演繹唐朝杜甫的詩詞「客至」，首創以山茶花融入古詩境，寫詩寫景充分發揮山茶花之美，再創花藝設計創作先河。

目前為新竹市茶花園藝研究學會理事長的策展人洪素靜，其對於茶花養植有多年豐富經驗，所培育出的茶花姿態曼妙且生長於奇特造型岩石上，是高難度的茶花培育技術，該茶花學會在新竹市茶花展已經邁入第16年。

她說，茶花一直都是國內重要的景觀植物，產地集中於新竹、桃園地區，茶花具有經濟價值，其能衍生的商品如肌膚清潔沐浴，飲料與食用果醬，還有茶花萃取液等，台大生物資源暨農學院實驗林管理處更善盡社會責任，與新竹茶花園藝研究學會共同開發茶花相關商品。

此次的「山境之花」茶花設計展不同以往，今年特別邀請日本草月流師範謝美足、林美姿，以精湛的花藝設計演繹唐朝杜甫的詩詞「客至」前半段，「舍南舍北皆春水，但見群鷗日日來，花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開」。首創以山茶花融入古詩境，寫詩寫景充分發揮山茶花之美，再創花藝設計創作先河。

協同展出的還有裝置藝術家戴禹財，其作品風格前衛造型多變，受台灣、大陸多次邀請展出，戴禹財的創作空間以擅長的多媒材創作，運用金屬線條展現山的輪廓，並搭配上碳燒木紋裡的自然沉穩質感，襯托出一盆盆多變姿態的茶花，營造出呼應創新世代的茶花林。

另外，目前為助理教授的繪畫家張樹楦，這次也聯袂展出作品，專職繪畫創作及教學，跨領域的藝術與設計背景，藝術風格擅長人文表現，並於2022年福岡美展油畫獲得銀賞獎，同時也多次獲得台灣繪畫獎，更於2021、2017分獲得國際紅點（Red dot）設計獎、iF設計獎。

洪素靜同時指出，此次展出作品也結合公義，展覽中拍賣的茶花裝置藝術、繪畫作品所得，將由竹市茶花園藝研究學會代表全數捐贈於明新科技大學用作弱勢助學金專款，歡迎民眾共襄盛舉。

市議會議長許修睿今天也前往參加開幕儀式，並開心欣賞茶花裝置藝術作品，由於此次展覽自即日起至1月29日，他也邀請全國喜愛茶花的朋友，在春節連假前來新竹市坐客，到位於柴橋里市民活動中心（新竹市明湖路775巷36號）的會場賞花兼做公益，之後再到舊城區逛街、享受年貨大街的年節氣氛，或走訪竹蓮寺、都城隍廟等地方信仰中心參香，求得來年安康、過好年。