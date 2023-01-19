胡宇威（右起）、莫允雯及鍾瑤受邀上《誰來演戲之圓桌對談》，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

藝文節目《誰來演戲之圓桌對談》21日除夕播出實力派演員許傑輝與姚以緹，兩人分享喜劇演員演出時，不為人知的心境。許傑輝自爆，當初為了讓《我的婆婆怎麼這麼可愛》中的「火寮一哥」角色更鮮明、更貼近觀眾，所以進場時就會哼個1、2句歌詞，「戲播出之後，一堆版權公司來討錢，我才知道就算只唱一句歌詞也要付費。」透露戲暴紅害製作人陳慧玲賠了不少錢。

而28日大年初七播出的節目來賓則十分賞心悅目，鍾瑤、莫允雯與胡宇威，三位偶像劇出身的演員齊聚，三人紛紛爆料自己的糗事。莫允雯自招演出第一部偶像劇的第一場戲就是哭戲，當時的她根本不知道該怎麼演戲，「我完全不知道眼淚到底要怎麼流，我的經紀人就在鏡頭的旁邊陪著我，用眼神跟表情鼓勵我」。

出道比鍾姚和莫允雯早的胡宇威則是回憶起第一部戲時，「我跟張鐵林、張國立和孫儷一起拍戲，他們都是我的老師，但當時的我似乎沒有害怕的感覺，反而是很興奮，覺得可以『折磨自己』」，一旁鍾姚和莫允雯聽了覺得不可置信，胡宇威立刻大笑的說：「我是變態。」

模特兒出身的鍾瑤說，或許很多人看輕偶像劇，「但有一次一個觀眾跟我說，謝謝我演了某個角色，讓當時失戀的她有了心情的出口，我聽完覺得，哇，這就是一個演員該有的責任」。莫允雯聽了點頭如搗蒜，「偶像劇的年齡層很廣，從國小、國中甚至到阿姨都有，如果能透過看似粉紅泡泡的偶像劇，分享我們的人生體悟、生命力，就是很美好的事情」。