氣候變遷已是全球關注的議題，因應淨零轉型策略，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計今年10月上路，各產業紛紛啟動減碳計畫。國喬(1312)去(2022)年響應高雄市政府推動淨零減碳政策，加入高市府成立的「產業淨零大聯盟」，期望發揮高雄在地石化業的力量助攻2050淨零目標；設定平均年節電率超過1%為目標、推動碳盤查計畫與相關設備提升，並爭取綠色相關認證與人才培育，持續朝向高值化產業發展。

高雄是台灣的工業火車頭，也是石化產業重鎮，工業碳排放占比高達8成，因應國際溫室氣體淨零趨勢，加速減碳腳步，高雄市府於去(2022)年6月成立「產業淨零大聯盟」。國喬為發揮在地石化產業的力量助攻高雄2050的淨零目標，不僅於去年加入「產業淨零大聯盟」，更計畫結合上下游供應鏈發展綠色石化共生。在研發上著眼於減碳關鍵績效，發展高質化、標準化、規模化的產品；預計針對5大面向，包括「再生能源」、「低碳能源」、「碳捕獲及再利用」、「生質原料」與「塑膠循環」進行實務探討，同時啟動碳足跡盤查作業及相關產業經驗分享。放眼未來，國喬將聚焦擴大石化業價值，充分落實各項減碳目標及政策，打造綠色石化低碳產業鏈。

國喬董事長楊品正表示，人才不足不僅是石化業的危機，也是台灣產業現階段共同的困境。為拓展徵才渠道，國喬透過產學合作，發展特色課程、企業參訪，希望藉由大專院校協助攬才，改善傳產人才稀缺劣勢。因應綠色石化轉型策略，將環保、工安作為最高指導原則，發展以人為本的永續策略，透過提高查核機制管理風險，以零災害、零傷害為目標。

楊品正指出，國喬自成立即以永續發展為志業，一路循序漸進尋求環境友善的解決方案，致力降低物資及能源的消耗，以最積極的態度長期推動綠色轉型。」因台灣電力資源珍貴，國喬將節能視為淨零碳排首要工作，除2017年起推出62項節電專案，並推展ISO 50001能源管理系統，目標平均年節電率超過1%；此外，更積極爭取綠色相關認證，持續提升環境影響力，目前已取得ISO 14001環境管理系統驗證、ISO 9000、ISO 45001、SONY GP(索尼綠色夥伴)及華碩綠色環境管理系統等之管理認證；同時配合規模化生產，以更具能源效率的方式生產產品，透過綠色永續及提升生產效率雙管齊下，兼顧未來永續發展與當前營運績效，實現低碳循環經濟目標。