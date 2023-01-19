春節連假即將到來，初二強冷空氣南下，有機會達到寒流等級，不妨至南台灣，或來場泡暖湯行程，其中知名的知本溫泉一直以來深受旅人喜歡，而東台灣第一家國際級五星溫泉渡假酒店，擁有環山開闊的場地、多樣化的溫泉風呂設施及標準泳池和健身房，相當適合全家一起享受度假。面對兔年春節即將到來，飯店為了與旅人一起迎接新春，知本老爺酒店自除夕至初八(2023/1/21-1/29)，每日皆有豐富春節特別活動！大年初一、初二，不僅會由財神爺帶著開運小紅包和住客拜年，今年更有可愛的廣東獅和兒童界大明星「哈茱蒂」和大家一同共歡。

知本老爺春節期間推出豐富遊戲闖關活動，和住客一起熱鬧迎新春

知本老爺表示，除夕至初八，館內小黑人廣場化身「歡樂Together遊戲場」，不僅設有旺兔順利(One two three)接棒魔手、兔飛猛進投籃、動如脫兔打蛇機、狡兔三窟釣魚、揚眉兔氣彈珠檯、鴻兔大展套鴨鴨等多項遊戲關卡，更有刺激有趣的人力雲霄飛車體驗(限重150公斤) 和歡樂跳跳床，讓小朋友們一起開心闖關，闖關成功即可參加「兔年抽抽樂」一次。

身高140公分以上的大朋友也可預約參加廣受住客喜愛的射箭體驗春節活動期間，身高140公分以上的大朋友也可預約參加廣受住客喜愛的射箭體驗，每輪射箭最後都會增加射擊兔子圖卡，神射手們可挑戰拿好禮。住客射箭體驗請先行預約。

澎派鮮美的烤大豬

除此之外，知本老爺野炊區的美食饗宴不僅將於除夕供應金元寶水餃、小湯圓、古早味黑糖餅等春節傳統小點，初一至初七更有澎派鮮美的烤大豬或烤鱷魚及特調飲品，滿足旅客味蕾。