一百元紙鈔券偽造流水號CQ281880VJ，五百元紙鈔偽造流水號DR663080VA。(員林警分局提供／吳建輝彰化傳真)

一千元偽造流水號HR484268XD，兩千元偽造流水號GM580370UH。(員林警分局提供／吳建輝彰化傳真)

偽鈔印有「玩具銀行」、「魔術印製廠」。(員林警分局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市有民眾發現，外送員疑似找零夾帶假鈔，驚覺受騙報警處理，一報才知道包括芳苑、溪湖等分局都有接獲類似案件，員林警分局組成專案小組，循線找到涉案的賴姓男子，並在其住處發現207張假鈔，其供稱假鈔是網購，訊後依刑法行使偽鈔、詐欺罪等罪嫌，將賴男移送彰化地檢署偵辦。

員林警分局表示，17日接獲芳苑分局轉報，有民眾在員林市區叫餐外送，以千元鈔欲找零時，外送員疑似夾帶偽造百元鈔2張，由於多個分局都接獲轉報類似犯案手法，因此火速成立專案小組，短短2天就將涉案賴男逮捕歸案。

專案小組在賴嫌住處及身上、機車置物箱內共查獲2張千元偽鈔、5張500元偽鈔，以及200張的百元偽鈔，從其購買紀錄發現，賴男前後共購買約650張，從網購平台可以發現，每張假鈔成本僅約5元不到。

員林分局分局長楊志傑指出，專案小組分析車行紀錄、監視器影像等多項資料比對後，鎖定30歲的賴姓男子涉有重嫌，且賴男仍持續犯案，隨即派員攔查，訊後賴嫌坦承犯行，並供稱假鈔是在知名網購平台購買。

楊志傑說，目前正積極透過賴嫌外送紀錄，全面清查被害人，詢後依涉嫌刑法行使偽鈔、詐欺罪嫌，將賴嫌移送彰化地檢署偵辦。提醒民眾年關將近，各面面額紙鈔流通量大，應提高警覺仔細辨識，如不幸收受偽鈔，亦應立即至鄰近警察機關報案。