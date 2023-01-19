艾迪昇舉辦尾牙，共70多人一起同樂。（艾迪昇傳播提供）

艾迪昇傳播昨（19日）在福華飯店舉辦尾牙，超過70位藝人與員工一起同樂，走過疫情蟄伏3年，艾迪昇在今年多方經營，投資電影、戲劇、製作唱片，並自製YT影片，展現復甦後的量能，今年艾迪昇尾牙，發給員工的總獎金高達數十萬元，平均每位員工都領到5位數大紅包，樂得所有員工心花怒放。

尾牙上，徐乃麟、檢場、曲艾玲、林嘉俐、王中皇、潘若迪、潘逸安、李蒨蓉、廖慧珍、馬國賢、謝麗金、林國基、No Name余荃斌、李培禎、陳翊萱、餅乾、游書庭、劉丞、徐新洋、宋蕊安等藝人一字排開，陣仗頗為壯觀。

艾迪昇在演藝圈耕耘25年，藝人與工作人員感情如同一家人，其中不乏年資超過20年的藝人與同事，徐乃麟大讚這樣的情分與堅持，在演藝圈純屬不易，他表示：「我自己也開過公司，但當損益到了停損點，錢花完了，很自然的公司就結束了，像艾迪昇這樣，數十年如一日，對藝人與員工始終不離不棄，真的很難得。」他隨後大方捐出10萬元，讓公司員工摸彩抽獎。

徐乃麟隨後話鋒一轉，拱檢場與潘若迪上台，還在台下敲邊鼓，要兩人加碼送獎金，檢場苦笑：「你主持麻將節目，摸兩把就賺進主持費，哪裡知道我們演員的辛苦，你要不要先問我老婆李翊君可不可以加碼再來拗我。」潘若迪則大喊，要徐乃麟快回家，別在現場搗亂，激動處還抖出山東鄉音，三人逗趣互動，引發台下陣陣哄堂大笑。

面對演藝圈環境不景氣，艾迪昇總經理林志遠仍對前景深具信心，他表示，經過3年的疫情，艾迪昇不但沒有減薪、沒有裁員，反而還增加人力，沒被擊倒代表禁得起考驗。2023年艾迪昇有新的計畫，不論是電影、電視、唱片、演唱會都會陸續進行，期待2023年艾迪昇能更好，所有的演員、藝人都能發光發熱。