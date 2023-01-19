根據美國一項新的研究發現，威而鋼將男性患心臟病的風險降低了高達39%。而且，服用這種藥物的男性可以大幅減降低遭受嚴重的心臟疾病而早逝的可能性。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，來自南加州大學（USC）的研究人員調查了7萬名平均年齡為52歲的成年男性，他們都在生命中的某個時刻被診斷為勃起功能障礙。這項研究表明，使用威而鋼等治療勃起功能障（ED）的藥物可以大大減少一個人遭受嚴重的心臟疾病和早逝的可能性（專家認為，這種藥物能增加進入心臟動脈的血流量，並改善整個身體的氧流量。由於這個原因，以前的研究曾將使用偉哥與阿茲海默的風險降低聯繫起來，過去認為，阿茲海默症可能是由大腦缺乏血流引起的。

雖然這項研究的結果很有希望，但醫生仍不建議在處方簽之外服用這種藥物，它只被批准用於治療勃起功能障。威而鋼的作用是放鬆男人陰莖的肌肉，從而使更多的血液流向它。它還能稀釋血液，使其更容易在體內流動，興奮時，血流的增加使男人能夠有更強的勃起。

老年男性更有可能遭受高血壓和其他使血液變稠並減少其在身體周圍流動的問題，反過來，他們往往會因為這些情況而遭受勃起障礙的困擾。

發表在《性醫學雜誌》（Journal of Sexual Medicine）上的最新研究，收集了2006年至2020年期間被診斷為勃起功能障礙的7萬多名男性的數據。利用醫療記錄，他們確定了哪些人服用過勃起障礙藥物，以及他們在隨訪期間可能遭受的任何後續心臟問題。

在這些人中，有23,816人使用藥物來幫助房事，而其他48,682人沒有。他們發現，使用這些藥物的人罹患心臟問題的可能性較小，總體而言，死於心臟疾病的人數陡然下降了近40%。

使用勃起障礙藥物的人患心臟衰竭的可能性也降低了17%，當心臟不能像它應該的那樣泵送時。使用者需要進行冠狀動脈血運重建手術（用於清除心臟動脈中的阻塞物）的可能性為15%。罹患不穩定心絞痛的可能性也減少了22%。

如果不加以治療，上述這些情況都可能是致命的，並大大增加一個人遭受致命的心臟病發作的可能性。使用勃起功能障礙藥物的男性平均壽命也更長，在研究期間，他們早期死亡的風險下降了25%。

研究人員寫道：「與不接觸這些藥物相比，使用這些藥物與較低的心臟併發症發生率、心血管死亡和總體死亡風險相關。