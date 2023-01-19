網紅YouTuber蔡阿嘎被盛讚是「佛心老闆」，日前才以「超狂福利」讓不少人羨慕其底下員工。近日迎來各大企業發放年終和舉辦尾牙的時期，也讓網友們擦亮眼睛，想一睹此次他還用什麼犒賞職員們。對此，蔡阿嘎以影片曝光今年獎金數字，金額一出，頓時讓網友驚嘆：「年終都要超過我的年薪了！」

蔡阿嘎昨(18)日於YouTube頻道上更新一則題為「蔡阿嘎發年終獎金」的影片，指出今年的年終獎金「讓員工自己填」。而他們其實早就有替每位員工訂下一個金額，如果員工填的較少還會幫忙加回來，最高竟加到26萬元之多，就連僅做4個月的員工也有自己寫的數字加上1萬元年終獎金，但由於因許多員工翻開為+0，就有觀眾推測不可能每個人都猜得如此「神準」，應是即便員工的猜測大於預定金額，蔡阿嘎也直接大方給。

蔡阿嘎在影片中讓員工「自己填年終獎金數字」。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

從影片中可見，有的員工在公開年終獎金的數額後，感動到喜極而泣，紛紛表示願意再為公司勞心勞力，更有網友在該影片了留言區中指出：「感覺員工的年終都要超過我的年薪了，真的是幸福企業啊。」、「阿嘎跟二伯把每一位員工都當成自己的家人在照顧，能遇到這樣的老闆何德何能」、「別人的老闆永遠不會讓人失望」、「老闆敢給，員工就會願意拼命。」可見蔡阿嘎慷慨大方的形象早已深入人心。

事實上，蔡阿嘎也在臉書上發文，指出豪邁大撒幣的背後原因，表示：「想趁著我跟二伯還有能力的時候，就盡老闆所能的照顧大家，以後當大家單飛了、更有能力了，也能帶著這份信念，回饋給未來的晚輩孩子！」更直言：「善的循環，人生不過就是如此嗎。」想要讓員工們一起過個好年。