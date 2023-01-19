政府將發現金，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6,000元住套房」與「＋6元連住第二晚」兩項超優惠住房專案，只要6,000元即可入住精緻套房。另外，以6,000元入住豪華客房，只要加價6元即可再續住一晚，兩種住房專案於即日起至3月31日開放預訂及入住，平日住客搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，可再省680元，若於2月18日前搶先入住，再享抽獎星宇航空台北–澳門雙人經濟艙來回機票乙組。

六福居公寓式酒店，亦於即日起開放預訂「6,000送6,000」住房專案售價6,000元，入住即送六福6大好禮及餐飲折價券，好禮包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值6,000元，相當於買6,000元送6,000元。25坪大坪數的公園景觀套房，獨立廳房與靜謐的私人露臺，特別適合喜愛市景享受都會豪宅般浪漫度假氛圍的貴賓。