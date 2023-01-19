ASICS推出全新進化版支撐型跑鞋GT-2000 11，搭載最新FF BLAST 中底科技減輕重量並增加能量回彈，3780元。（ASICS提供）

乘著春季跑步熱潮，各式機能性鞋履搶市，ASICS推出全新多功能跑鞋GT-2000 11與GO THE DISTANCE系列專業運動服飾，助攻跑者表現。PUMA則看好走春商機，由品牌大使 E.SO 瘦子以自身潮流藝術底蘊詮釋全新POWER CAT 復古運動套裝，同時亮相全新 Trinity 玩色潮履。

ASICS進化版GT-2000 11搭載最新FF BLAST中底科技減輕重量並增加能量回彈，整體設計強化輕量、緩震、支撐和耐用度，11代鞋面改以工程緹花透氣網布製成，能夠更貼合腳形、配合雙腳跑步時的舒適延展；GO THE DISTANCE系列專業服飾為針對跑者開發，親膚透氣有型、好收納，成為跑步和其他戶外運動訓練最佳幫手；本季重點下身服飾設計除了增加側邊開岔透氣性，跑褲和緊身褲上增加多個收納空間，後腰口袋可放置手機，腰部鬆緊扣耳可放置能量膠，後腰織帶甚至可以懸掛毛巾或輕量衣物，讓跑者更加靈活自如。

PUMA今年將經典運動套裝揮灑上野性時尚色彩，由 E.SO 瘦子以潮流大藝術家之姿完美演繹，上身穿搭微涼初春最經典百搭的POWER CAT系列新裝，長袖連帽T 恤以黑、白、綠色拼接，且其中純白色塊拼接更是暗藏彩蛋巧思，看似不規則的色塊其實是取自品牌跳豹 LOGO 的腰際輪廓，霸氣展現品牌意象；POWER CAT系列另外也推出超實搭LOGO Tee，純白上衣加入以線條刻出的 PUMA 字樣，在 E.SO 的穿搭下讓潮流可以簡單的很不簡單。PUMA Trinity玩色潮履則即將於一月中下旬接續抵達。