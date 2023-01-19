豐原轉運中心公共藝術「運轉城市」，今天上午舉行揭幕儀式。（台中市政府提供）

豐原轉運中心公共藝術「運轉城市」，今天上午舉行揭幕儀式。（台中市政府提供）

豐原轉運中心就是不「藝」樣！豐原在地藝術家操刀，打造讓美質美感進入市民日常生活的公共藝術「運轉城市」，19日於豐原轉運中心舉行揭幕儀式。交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心公共藝術「運轉城市」，打造公共藝術與公共運輸雙連結並帶動地方繁榮；民眾在乘車時，又可欣賞運轉城市轉動著彼此周邊區域聯繫的軌跡。

交通局指出，豐原轉運中心是台中市第一個完工營運的轉運中心，為呈現「風華運轉城市再現」的發展地方觀光目標，交通局在豐原轉運中心規畫建置公共藝術，獲選作品為「運轉城市」，由出身豐原在地的藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館人廖沛怡等人設計。

葉昭甫表示，「運轉城市」以「城市切片、運轉交疊」為軸心，藉由豐原串聯潭雅神、后里、東勢、石岡、新社、和平等區域的山線路網，將各區的地貌特色轉化為城市切片；透過轉運中心的吸納吞吐，看到城市風景的轉動、交替、層疊、分離、循環，勾勒出未來城市發展、運轉、交流的想像，作品外觀設計將城市喻為樹冠層，將人們活動的都市融入一片片向上而生的城市景觀。

交通局指出，為因地制宜兼顧汽、機車停車需求，豐原轉運中心多元功能中，包含供應占地寬廣的停車空間，並結合了公共藝術，建物主體具備商業機能和公共運輸轉乘、停車多功能，停車場已啟用可提供汽車格301席、機車格849席。

葉昭甫強調，為響應低碳生活目標，豐原轉運中心作為山線轉運樞紐，交通局希望藉由大眾運輸轉乘接駁，不論是騎車、自駕或搭乘大眾交通來豐原觀光非常便利，短程可運用iBike穿梭於豐原各景點、小吃攤，長程可藉公車轉往東勢、新社等地。