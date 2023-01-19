TRASH樂團2022年成績豐碩。（華納音樂提供）

TRASH樂團2022年成績豐碩。（華納音樂提供）

TRASH樂團今年受邀「超級巨星紅白藝能大賞」及「We Are我們的除夕夜演唱會」2大除夕過年特別節目演出，對他們而言別具意義，主唱阿夜笑說：「我覺得我媽比我還開心，這幾天接近過年，她還打電話給親戚叫他們記得要在家看TRASH的表演。」團長頤原、貝斯手博文、鼓手魁剛也表示樂團耕耘了 10幾年，有種終於可以讓親戚知道自己在忙什麼的感覺，除夕時能看著自己的演出跟家人一起圍爐感覺特別不同。

TRASH樂團2022年成績豐碩，不僅人氣水漲船高，且代言、商演邀約不斷；即將迎接農曆新年，TRASH 感性表示：「今年我們完成了很多樂團的里程碑，現在回想起來有點覺得不真實，也覺得很幸運，謝謝一直支持我們的人還有同事，接下來我們一定會越來越厲害，不讓大家失望。」期望2023年延續氣勢再衝出更好的成績，有趣的是，身為「信男團」的他們，之前低潮期曾歷經一段小故事：「本來3年多前一度要解散，但當時去算命，老師跟我們說不要放棄，因為接下來我們會走 10年的大運。」

回顧去年，TRASH一路入圍了金曲獎及金音獎這2大在樂壇具有指標性的獎項，更完成了北流的2場共萬人觀看的「Holy Trip! 精神時光屋」演唱會，門票一開賣旋即秒殺，締造樂團出道全新里程碑；而後他們也因人氣愈發水漲船高，校園、商業演出邀約不斷，今年接下近20場重要的大型演出，也是許多品牌指定的合作樂團，受邀 LEXUS、Toyota 車商所舉辦的概念演唱會；此外，團員們也各自活動、計畫滿檔，除了主唱阿夜以Marz23 身份將在今年上半年推出全新專輯，團長頤原則挑戰音樂劇演出，並且也與北流合作了《頤原宇宙新世界IR篇》YouTube 節目；貝斯手博文也獲青睞SEic單車工廠新色品牌大使；鼓手魁剛更擔任鼓組品牌 Mapex代言人，各在不同領域都有所斬獲。