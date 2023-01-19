勞工局辦理各項徵才活動。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

根據行政院主計總處最新統計，2022年全國失業率為3.67％；高雄市失業率為3.6％，與台南市並列為六都最低，高雄市15至24歲的青年失業率為9.8％，也是為六都最低。勞工局表示，運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼及就業福袋等積極媒合市民就業，讓整體失業情勢較2021年再下降0.3％。高雄市長陳其邁說，市府協助就業或是促進產業升級，都有成績，未來在產業轉型計畫也已逐步展開。

高雄勞工局指出，高雄市失業率較2021年3.9％下降，2022年雖仍受疫情影響，勞工局配合中央紓困政策協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，也持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼及就業福袋等各項就業促進工具積極媒合市民就業，讓整體失業情勢較2021年再下降0.3％。

高雄市長陳其邁今日受訪表示，15至24歲青年失業率去年是9.8％，25至29歲的年輕朋友失業率下半年是六都第3低，增加就業或促進產業升級，這2年在努力下都有一定的成績，未來會繼續媒合實習和職場體驗、多元就業方案，給年輕朋友初入職場就業的支持。另外，創業上資金、業師、相關輔導計畫也會同步加速進行，讓年輕朋友增加就業機會、也能有更優質的工作。

他提到，產業轉型還是解決就業問題的重中之重，所以包括半導體或是亞灣區的亞灣2.0企業旗艦計畫都已逐步展開，一方面從傳統產業轉型，二方面也能夠帶動內需，服務業的需求也會更加強勁，以去年為例，預估營業銷售總額會達到5.8兆，意味不管在服務業、製造業，這2年都大幅度成長，經濟繁榮讓人民好生活、創造更多就業機會，會是未來4年努力的重點。

勞工局長周登春表示，去年度共辦理29場次大型及中型現場徵才活動，參與廠商690家，提供2萬6246個就業機會，初步媒合2278人次，初步媒合率53.40％；另依據廠商需求不定期辦理小型及單一現場徵才活動，共計辦理416場次，包含產業園區小型徵才及旅宿業者單一徵才，提供求職者就業機會及意願。

除徵才活動，並持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼、提供職業訓練等各項就業促進工具積極媒合民眾就業。且於今年預計於北高雄地區增設第2個銀髮人才服務據點，擴大中高齡者及高齡者就業服務之範圍。

疫情期間仍持續推動勞動部「安心即時上工計畫」，提供因疫情失業或減班休息勞工部分工時工作機會，去年已提供5105個短期職缺，另為因應疫情對國內就業市場之影響，配合勞動部推動「安穩僱用計畫」，去年共計推介媒合3566位勞工上工。