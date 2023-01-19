台語創作新人歌手曾立馨在生日當天發行數位單曲〈二九暝〉，歌曲描寫常與父親爭執的她，在一次次的對話中，逐漸理解父親，便寫成了新歌做為和解的禮物。歌曲發行日適逢除夕，曾立馨說，「過年本來就是團聚的日子」，以前的家庭風光都過去了，只有當下是實在的，不論平時家人之間怎麼爭吵，每年過年還是要相聚並互相關心。

曾立馨與賽鴿專業的父親因生活觀念不同，關係較為疏離，近幾年父親工作陷入低潮，整日鬱鬱寡歡，2人更因她走音樂路而起過不少爭執。去年過年時一次大吵後，曾立馨突然有個念頭：「若這段關係沒有改善，等真的失去時一定會後悔。」於是她嘗試以第3人視角，不斷和父親對話，認識父親自小接觸賽鴿的契機、選擇志業的緣由，體會到父親曾身為一代鴿王的心情，父女多年的心結才漸漸解開，台語歌曲〈二九暝〉也隨之完成。

曾立馨說，父親很常將「感覺家己誠失敗（台語）」掛在嘴邊，在生日這天以這首歌作為送給父親的新年禮物，也希望寬慰父親，不管成功或是失敗，可以回家與家人團聚，給自己一段時間休憩喘息，就是難得的幸福。而歌曲發行日正逢台語俗稱「二九暝」的除夕，「這一切彷彿安排好似的，若錯過今年，還得再等19年」。