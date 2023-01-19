前海軍少將夏復翔（紅衣者）涉共諜案，19日高雄地方法院裁定羈押禁見。（楊舒婷攝）

前台灣團結聯盟，立委羅志明，涉嫌牽線前海軍少將夏復翔至大陸接受陸方招待，回台發展共諜組織，檢方複訊後認羅、夏２人有串供、滅證之虞，5日依違反國家安全法向法院聲押，但高雄地方法院各以20、15萬元交保。高雄地檢署不服提出抗告，19日上午10時重開羈押庭，高雄地方法院依原羈押事實，將2人改為羈押禁見。

前台灣團結聯盟，立委羅志明，涉嫌牽線前海軍少將夏復翔至大陸接受陸方招待，涉嫌回台發展組織，檢方複訊後認羅、夏２人有串供、滅證之虞，5日依違反國家安全法向法院聲押，高雄地方法院各以20、15萬元交保高雄地檢署不服提出抗告，預計19日上午10時重開羈押庭。

夏復翔為海軍退役少將，羅志明係前台灣團結聯盟立法委員，曾任台鹽廈門子公司董事長，現任元富土地開發股份有限公司董事長，2人涉嫌回台發展共諜案組織。

1月4日，檢調依偵辦國安法為由，兵分多路帶回10多人到案，部分退役將領以證人身分應訊，坦承赴中國旅遊，並接受招待，但不知其背後目的；而羅志明與夏復翔2人則否認替中國發展共諜組織。

檢方複訊後，向法院聲押羅志明與夏復翔，另外涉案的退役中將徐忠國10萬元交保、夏妻5萬元交保，羅志明前助理列被告請回，其餘列證人。高雄地方法院認為，全案發生在2013年至2019年，相關證物已查扣，沒有必要羈押羅志明與夏復翔，因此分別以20萬元和15萬元交保。

當時羈押庭結束後2人還由法警特別「引導」路線，躲避媒體拍攝，引發特權爭議。雄檢隔天不服高雄地院裁定，提相關理由，向高雄高分院提出抗告，經高雄高分院合議庭審理後，19日裁定，依原羈押理由，將2人改為羈押禁見。