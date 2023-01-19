小S（左）特出外景為蔡康永（右）獻上「熙娣最愛獎」。（東森提供）

農曆春節將從本週五展開，本土新冠肺炎疫情也正逐漸趨緩，東森綜合台為了迎接2023金兔年的到來，從除夕夜開始至年初六不停歇，從除夕夜開始，由「小姐不熙娣」打頭陣，推出特別節目「小姐不熙娣之知恩兔報迎新春」，製作單位為犒賞主持人小S（徐熙娣）過去一年來的辛勞，其中薔薔變身火辣兔女郎，偕同肌肉猛男帶來超性感舞蹈表演，看得小S目不轉睛；展榮、展瑞則端出他們翻唱ASOS的「十分鐘的戀愛」，音樂一下小S不僅隨之起舞還跟著哼唱，兩兄弟精彩表現大獲眾人好評。

大年初一晚間8點，曾國城、蔡尚樺主持的益智節目「全民星攻略」新春特別企劃「全民星攻略 鴻兔大展」，找來鍾欣凌、炎亞綸、黃姵嘉、亮哲、王自強組成「婆婆最可愛家族」，鄭怡、陳勢安、王治平、許常德、林采欣集結成「重磅音樂人家族」，及資深偶像出身的「坤達」引領人氣男團「FEniX」的陳峻廷、曹家齊、 MAX、李承隆共組「原子偶像家族」，演藝圈三大家族齊聚一堂進行腦力PK戰，各種新年習俗禮數報你知，過年期間陪各位在家燒腦挑戰想像力。

大年初二晚間8點，「小姐不熙娣」接續推出「小姐不熙娣之揚眉兔氣得冠軍」春節特別節目，這一年一度僅在過年期間才登場的「頒獎典禮」表揚大會，製作單位準備六項不熙娣「之最」獎，每個人披上自己最厲害的「戰袍」盛裝出席，當集節目最最高潮的部分，絕對是眾人特地拉出棚外，小S親自出馬頒發「熙娣最愛獎」予她此生最愛的夥伴—蔡康永，並直呼：「世界上沒有人可以得到這個獎，除了你（蔡康永）以外」。