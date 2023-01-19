光田醫院急診部主任林技政，示範哈姆立克急救法。（光田醫院提供）

春節有10天連假，各大醫院門診時間有所調整，萬一遇到緊急狀況該怎麼辦？光田醫院急診部主任林技政說，年節期間年糕、湯圓、火鍋、佛跳牆等應景食物常出現在圍爐餐桌上，美味食物在食用上也要注意。發糕、年糕、湯圓等糯米製品，對消化不良的人適量食用就好，避免吃的過多造成腸胃不適，甚至是腸阻塞就診。

春節期間注意「細節」 吃得健康安心避免意外

林技政指出，對於年紀較大的長者或是吞嚥功能不好的人，家屬應儘量協助將食物切成小塊，避免在吞食時不慎卡住甚至窒息。年菜中不乏有魚類、丸子等食品，或是大塊肉類等，無論小孩或長者食用上要多注意，一定小口吞食細嚼慢嚥，可在食用前先挑除魚刺、減少硬物，以免誤食造成受傷。

林技政說，大人們年節聚會聚餐邊吃飯、邊聊天時，笑口張大食物如不慎掉入呼吸道造成呼吸道梗塞，甚至窒息。如遇到此類危急情況時，家人間有學過哈姆立克急救法或是基本救命術可以協助急救；若沒有請盡快撥打119急救專線，並聽從救護派遣員指導協助處理。

林技政表示，年節期間常見婦女因為準備年節飯菜，急忙不小心切到手而就診，如看到有傷口拿東西壓著止血最好，並利用水往低處流的概念，可以把手抬高減緩血流，若有紗布止血最好，但家庭不一定常備紗布，此時用乾淨毛巾、衣物，甚至衛生棉、護墊都是方便的物品。

林技政強調，千萬不要拿衛生紙去覆蓋，因為衛生紙遇到濕容易變成紙漿，附著在傷口上，反而會影響傷口處理。