高美館邀請到日本設計品牌minä perhonen特別設計新春斗方。（高美館提供）

春節期間，各博物館、美術館多規畫了系列活動，歡迎民眾走春感受新氣象。

國立歷史博物館（史博館）今年以「史博68，璀璨永續」的核心價值，迎向重新開館，包括推出史博雲端博物館「生活即景—典藏中的節氣意象」展暨年節剪紙教育推廣活動，教民眾剪製獨一無二的年節喜慶剪紙，迎接春天的到來。

國立台灣歷史博物館（台史博）臉書的兔年賀年卡，已引起一波網路轉發熱潮，延續「萌兔」元素，台史博年節期間推出「福兔迎祥」系列活動，首先以「兔兔來了」大型拍照裝置揭開序幕，並推出適合親子互動的「2023配對搜查線」遊戲單，引導民眾跟著遊戲單上的文字提示，找到10樣年節團聚吃得到、用得到的各式展示品。另有快閃算命仙戲劇演出，送限量兔年貼紙、海報等活動。

緊鄰台北火車站的國家攝影文化中心台北館，以「造聚開運 攝影行春」為主題，在過年期間舉辦多場系列活動，民眾可在《造影：當代虛擬敘事》展覽中，發掘藝術中的感性表達與理性敘事；《聚現：111年全國美術展攝影類》展，則呈現豐沛的藝術創作能量，探索台灣攝影新生代的創造力與生命力。

位於南台灣的台南市美術館（南美館）則是與台南在地表演團隊「風乎舞雩舞團」合作，在美術館裡將呈現充滿禪意、詩意的《Yin.Yang》「陰陽」，風乎舞雩的總監同時也是本次表演的編舞家顏鳳曦表示，理想中的當代藝術是打破雅俗之間的二元對立，並擁抱在地的常民文化，將藝術跟生活之間的界線抹除。

高雄市立美術館（高美館）也規劃了一系列的藝術走春之旅，從藝文展演、剪紙窗花、紅包版印、市集、元宵猜謎、彩繪燈籠等活動。此外，高美館更邀請到日本設計品牌minä perhonen特別為台灣觀眾設計，融入該品牌超人氣圖樣「tambourine」以及「run run run」兩款不同的新春斗方，凡至美術館現場購買特展門票2張或消費滿額，即可獲贈乙份。

此外，《Ｘ人稱》是新媒體藝術家黃心健在台灣的首次大型回顧展，也是高美館首度以VR／XR為主題策辦之特展，展覽內容包含「威尼斯影展最佳VR體驗獎」作品《沙中房間》等，當觀眾戴上VR頭戴裝置，就能身歷其境地感受巨型黑板建構出猶如巨型記憶迷宮的《沙中房間》、彷彿能在月球低重力表面上漫步飛行的《登月》、在飛機艙中體驗逐漸解體而開始全新奇幻旅程的《高空》等作品。