新北市中和區62歲周姓男子和60歲張姓妻子平時共同經營日本料理店，因懷疑妻子與54歲林姓男子外遇，2022年7月8日凌晨以毛巾將妻子勒斃，伴屍到上午後，再持刀前往林男工作處意圖刺殺林男，幸被奪刀未遂。隨後周嫌至永和警分局自首，新北地院審理後，依殺人及殺人未遂罪，判處周男16年徒刑，可上訴。

根據調查，7月8日凌晨0時20分許周男與妻子在床上爆發口角，氣憤下到浴室取來毛巾，趁妻子臥床不察，撲上前用毛巾緊勒妻子頸部，力道之大至張女口吐鮮血、已無掙扎，方才停手，顯見殺意甚堅。

周男絞殺妻子後未對現場多做處置，而是伴於屍旁8小時，疑因餘怒未消，早上9時許再前往林男位於永和區福和路的公司，與林在騎樓處談判，質問林男是否有和妻子聯繫，林男否認，周男認定他說謊，盛怒下拿出預藏的生魚片刀，猛力捅向林男腹部。幸林男反應迅速，雙手一把握住刀刃處，和周男展開拉扯，最後順利奪刀，此時周男還不斷逼近，想以拳腳攻擊，最後沒有追上，才悻悻然離去，並前往永和警分局自首。

張女兒子透露，母親與繼父10餘年前再婚，平時會因生活瑣事發生爭吵，但從未聽過母親有外遇情事。被指為「小王」的林男也強調，是因為常到周男經營的日式料理店做客，才會認識張女，兩人僅為朋友關係，自己絕非周男口中的小王。

周男供稱，當時曾詢問妻子是否有和林男聯絡，對方雖否認，但他卻在通訊軟體上看見兩人的對話紀錄，爆發爭執後妻子還打算冷處理，一怒之下才會痛下殺手。

法乾審理後認定，周男不以理性方式溝通、解決，縱使無法挽回或維持夫妻關係，亦不應不顧夫妻情分即殺害其妻，甚至於殺妻後，尚持刀欲殺害林男，犯後仍一再責怪其妻及林男破壞其婚姻，不見悔過反省之意，判處周男16年徒刑，可上訴。