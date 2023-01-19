路透：亞美尼亞軍營爆火災 釀15死3傷 13:152023/01/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞美尼亞國防部今天表示，一個武裝部隊單位的營房爆發火災，造成15名亞美尼亞軍人喪生。 路透社報導，亞美尼亞國防部在簡短聲明中說，另有3名軍人傷勢嚴重。 報導中未提到確切地點和時間。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120119 外媒：美方擬恢復國防事務定期接觸 遭北京拒絕 名家觀點》郭曉兵：亞太陣營對抗苗頭值得警惕 《期貨》台指期開低15點 金融持平 電子期跌 #亞美尼亞 #火災 #15 #國防部 #軍人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞馬遜女經理不排斥與台男交往 公開超狂年薪：不在乎男朋友收入 10:062023/01/18 娛樂 火燒廠房「初估影響不大」台光電調產能支援 04:102023/01/17 證券．權證 當保全15年存800萬！超狂方法曝光 網喊佩服 15:422023/01/18 生活 實至名歸？！2022十大政治新聞「他」最火 一表曝氣勢 13:442023/01/18 政治 捷運系統體貼民眾改善出入口 04:002023/01/19 寶島 桃市府就服處5場共邀115家廠商徵才 年後接力起跑 15:182023/01/18 寶島 女生有機會教召！國防部公布「志願參加」辦法 有5000元獎金 11:322023/01/17 政治 158名高階警異動 蘇揆姻親直升警政監引側目 本尊回應了 04:102023/01/18 社會新聞 3名豬隊友點仙女棒替友慶生釀大火 花蓮港船型公廁全面燃燒剩骨架 09:442023/01/17 社會 高雄15警分局長2大隊長上任 陳其邁烙「這5字」重話 11:502023/01/19 社會 民調：中國人對歐洲好感遠勝對美國 其中德國最受青睞 20:112023/01/17 兩岸 新北警史上最大異動！ 16分局15分局長大風吹 金山女分局長成亮點 13:222023/01/19 社會 阿兵哥和女友溫存 夢中在耳邊「大吼4字」她怕爆不敢睡 20:222023/01/18 生活 NCC開罰周玉蔻胡扯「晶華緋聞案與蔣家爭議」 民視7違規須付300萬元 16:132023/01/18 社會 綠猛攻停水 張善政要建「戰情室」：鄭文燦任內也有火災 11:482023/01/18 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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