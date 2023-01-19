亞美尼亞國防部今天表示，一個武裝部隊單位的營房爆發火災，造成15名亞美尼亞軍人喪生。

路透社報導，亞美尼亞國防部在簡短聲明中說，另有3名軍人傷勢嚴重。

報導中未提到確切地點和時間。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120119