搶連假後開工日商機，肯德基祭雙重優惠大禮包，標榜開工呷飽飽還能省荷包，1月30日起至2月4日肯德基推出「開工優惠買一送一」，包含最受喜愛的4塊上校雞塊、香酥脆薯（小）、玉米濃湯（大）、草苺起司冰淇淋大福、可樂（中）等多項熱門商品全部買一送一。另1月30日至4月30日起天天推出「XL超豪肯！買多送多」辦公室多人團購優惠，只要購買指定品項及數量，免費豪邁送出「吮指嫩雞XL超豪肯餐」、「上校雞塊分享盒（20入）」、人氣「8塊上校雞塊」。

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